Es ist still um sie geworden: Pia Riegel (25) startete 2018 in der 13. Staffel von Germany's next Topmodel durch. Die Blondine erreichte damals das Finale und landete schließlich auf Platz drei. Doch nach ihrem Erfolg in der Castingshow hörte man wenig von ihr – aus gutem Grund: Denn die Münchnerin absolvierte erst einmal ihr Studium und steht nun kurz vor dem Abschluss! Danach möchte die 25-Jährige aber unbedingt auf dem Laufsteg durchstarten – am liebsten weltweit! Dafür wechselte Pia im vergangenen Jahr extra die Agentur.

