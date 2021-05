Wie geht es ihr heute? Vor drei Jahren startete Pia Riegel (25) bei Germany's next Topmodel. Sie schaffte es damals ins Finale und verließ die Castingshow schließlich als Drittplatzierte – nicht ohne eine kleine Prise Enttäuschung! Doch seitdem ist viel Zeit vergangen und es ist stiller um die Münchnerin geworden: Im Gespräch mit Promiflash hat Pia jetzt erzählt, was sie heute so treibt.

Sie habe auch während ihrer GNTM-Zeit schon studiert und plane, ihren Bachelor demnächst abzuschließen, berichtete Pia im Promiflash-Interview. Danach wolle sie als Model durchstarten: "Ich habe vor Topmodel schon in dem Business gearbeitet und weiß, dass es alles andere als einfach ist. Ich würde mal behaupten, dass es in keinem Beruf so viel Konkurrenz gibt." Sie wolle sich daher keine zu hohen Ziele setzen und behalte auch einen Plan B in der Hinterhand: Denn eine Laufbahn als Influencerin könne sie sich ebenso vorstellen wie ein Masterstudium, verriet die 25-Jährige.

Nach ihrem dritten Platz war Pia zwei Jahre lang bei OneEins unter Vertrag, wechselte jedoch im vergangenen Jahr die Agentur. Dazu habe sie der Traum von mehr internationalen Aufträgen bewogen, erzählte das Model. Das sei für ehemalige GNTM-Girls nämlich durchaus eine Herausforderung: "Dadurch, dass 'Germany's next Topmodel' eine deutschsprachige Sendung ist, sind wir auch in diesem Raum bekannt und dort auch gefragter."

Instagram / piariegel Pia Riegel, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / piariegel Pia Riegel, Model

Instagram / piariegel Pia Riegel im Mai 2021

