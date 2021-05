Pia Riegel (25) wollte ihren Auftritt beim großen Germany's next Topmodel-Finale offenbar kein zweites Mal in digitaler Form erleben! Im Jahr 2018 nahm die Münchnerin an Heidi Klums (47) Castingshow teil und belegte letztendlich den dritten Platz. Ihre Performance dürfte also alles andere als schlecht gewesen sein – trotzdem hat Pia sich die letzte Show, an der sie persönlich teilnahm, bis heute nicht angeschaut!

"Ich hab mein Finale bis heute nicht gesehen. Ich kann dir nicht sagen, warum ich es mir nicht angeschaut habe", verriet Pia im Interview mit Promiflash. Eine Vermutung hat die Blondine aber dennoch: "Ich glaube, ich würde mich an manchen Stellen in Grund und Boden schämen!" Dabei meint die Beauty vor allem Szenen aus Interviews oder ihrem Shooting mit den Male Models.

"Ich glaub, ich fände es unangenehm, wenn mein Freund mich da in so einer Castingshow sehen würde", vermutete Pia. Trotzdem steht ein TV-Abend mit ihrem damaligen GNTM-Finale für die 25-Jährige und ihren Liebsten auf dem Plan: "Wir hatten zwar geplant, dass wir es irgendwann mal anschauen, aber das ist bis jetzt noch nicht dazu gekommen!"

Instagram / piariegel Pia Riegel, Influencerin

Instagram / piariegel Pia Riegel, Model

Instagram / piariegel Pia Riegel, ehemalige GNTM-Kandidatin

