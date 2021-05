Pia Riegel (25) fand bei Germany's next Topmodel einige Freundschaften – aber haben diese auch bis heute gehalten? Die Münchnerin nahm im Jahr 2018 an der Castingshow teil und schaffte es dort bis ins Finale. Vor allem zu ihren Mitstreiterinnen, die neben ihr in der Liveshow antraten – Christina Peno (25), Toni Dreher-Adenuga (21) und Julianna Townsend (23) –, hatte sie einen guten Draht. Mit Promiflash sprach Pia nun, drei Jahre nach ihrer Teilnahme, über die Sendung, wahre Freundschaften und temporäre Weggefährten.

Im Interview verriet die ehemalige GNTM-Kandidatin, mit welchen einstigen Mitstreiterinnen sie sich noch regelmäßig updatet: "Ich habe primär natürlich Kontakt zu meinen Mit-Finalistinnen – zu Chrissi, Toni und Julie und zu Gerda, meiner beste Freundin aus der Staffel." Mit Gerda Lewis (28), die inzwischen die meisten Leser als ehemalige Bachelorette und Influencerin kennen dürften, verstand sich Pia im Laufe der 13. Staffel besonders gut – die Freundschaft besteht bis heute.

"Wir haben so viel miteinander erlebt, was uns geprägt hat, und ich glaube, es wäre dann zu schade, wenn man sagen würde: Interessiert mich eigentlich nicht mehr", betonte die 25-Jährige. Pia ist sicher, dass diese Freundschaften ihr Leben lang andauern werden.

Instagram / piariegel Model Pia Riegel

Instagram / gerdalewis Pia Riegel und Gerda Lewis

Instagram / thomashayo Thomas Hayo mit den GNTM-Finalistinnen des Jahres 2018

