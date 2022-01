Pia Riegel (26) nahm 2018 an Germany's next Topmodel teil und belegte am Ende der Finalshow den dritten Platz. Damals trug sie Kleidergröße 36, weshalb sie von den den Medien als "Curvy-Model" bezeichnet wurde. "Wir kamen zurück und ich habe nur von der Gala oder so was die Schlagzeile gesehen mit einem Bild von mir mit der Bildunterschrift 'Kann dieses Model sich in dieser Modelwelt beweisen'?", erinnerte sich die 26-Jährige im Interview mit Promiflash. Das habe ihr zwar ein komisches Gefühl gegeben, doch sie habe sich davon nicht weiter runterziehen lassen.

