Pia Riegel (25) schwebt auf Wolke sieben! Nicht nur in Sachen Karriere läuft es aktuell bei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin wie am Schnürchen – auch privat könnte es kaum besser sein: Die Beauty ist glücklich vergeben. Im Interview mit Promiflash verriet die Münchnerin, wie und wann sie ihren Liebsten kennengelernt hat. Außerdem soll ihr Herzbube – von dem Pia auf Social Media bewusst nur hin und wieder einen Schnappschuss teilt – beim ersten Date noch gar nichts von ihrer Teilnahme in der Castingshow gewusst haben.

