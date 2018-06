Feuer frei für musikalischen Nachschub: Rammstein bringen ein neues Album auf den Markt! Fast ein Jahrzehnt ist es her, dass die Rocker um Till Lindemann (55) ihre Scheibe "Liebe ist für alle da" veröffentlicht haben. Seither erschienen zwar noch einige CDs und DVDs – jedoch ohne frischen Stoff. Den legen Rammstein noch in diesem Jahr nach und stellen die neuen Tracks sogar live vor!

Wie Bild erfahren haben will, haben die Musiker die Aufnahmearbeiten für ihr neues Album inzwischen beendet. Die weltberühmte Band habe in einem Studio in Frankreich an den Titeln gearbeitet und starte nun in die Postproduktions-Phase: Aktuell werden die Lieder final abgemischt, im Dezember soll das Werk dann auf den Markt kommen. Keine Frage, dass alle Fans des brachialen Rammstein-Sounds nun auf neue Konzerttermine lauern. Zwei Gigs sind schon bekannt gegeben worden – die Vorfreude der deutschen Supporter dürfte sich allerdings in Grenzen halten.

Ihre ersten Auftritte wird die Band nämlich fernab ihres Heimatlandes haben, wie sie auf Facebook bereits verkündet hat: Rammstein performen an "Mexikos himmlischen Stränden" zwei exklusive Shows – am 31. Dezember und am 2. Januar werden sie die Küste von Puerto Vallarta rocken. Der Vorverkauf der Karten, die mindestens 200 Euro kosten sollen, startet am 27. Juni. Würdet ihr euch Tickets kaufen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

WENN Die Band Rammstein 2017 in Berlin

Anzeige

WENN Rammstein-Sänger Till Lindemann

Anzeige

John MacDougall / Getty Images Rammstein bei der Echo-Verleihung 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de