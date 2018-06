Endlich wurde ein Ersatz gefunden! Vor wenigen Wochen gab Samu Haber (42) bekannt, dass er vorerst dem The Voice of Germany-Buzzer den Rücken kehrt. In einem emotionalen Post auf seinem Social-Media-Kanal erklärte der sympathische Finne seinen Fans den Rückzug. Doch nun erhält sein leerer, roter Sessel einen Nachfolger - neuer Juror und Coach bei der erfolgreichen Castingshow soll Michael Patrick Kelly (40) werden!

Wie die Bild nun mitteilte, soll sich das drittjüngste Mitglied der Kelly Family nun zur "The Voice of Germany"-Familie dazugesellt haben. Bereits in zwei Wochen gehe es mit den Dreharbeiten zu der achten Staffel des Erfolgsformates los. Paddy soll nach Informationen der Zeitung einige Konzerte seiner aktuellen Solotour verlegt haben, um für das Gesangsformat frei zu sein.

Mit diesem neuen TV-Engagement würde der irisch-amerikanische Sänger in die ziemlich großen Fußstapfen von Samu treten. In vier Staffeln verzauberte nämlich sein Vorreiter mit seinem finnischen Charme das Publikum und mischte ordentlich seine Jurykollegen auf. Würdet ihr euch freuen, wenn Paddy in der kommenden TVoG-Staffel Samu ersetzt? Stimmt in der Umfrage ab!

Brian Dowling / Getty Images Michael Patrick Kelly beim Tribute to Bambi 2017

Gregor Hohenberg Paddy Kelly

Clemens Bilan/Getty Images Samu Haber beim Halbfinale von "The Voice of Germany" 2016

