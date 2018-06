Für Mario Götze (26) läuft es momentan beruflich nicht ganz so rund, wie er es sich vielleicht wünschen würde. Denn der Mittelfeldspieler wurde nicht in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-WM in Russland berufen. Dafür ist Mario privat auf der Gewinnerseite. Vor etwa einem Monat heiratete der 26-Jährige still und heimlich Ann-Kathrin Brömmel (28). Der Sportler und das Model haben sich vor Jahren bei einem Essen in Düsseldorf über gemeinsame Freunde kennengelernt: Doch wann und wie ist der Funke eigentlich übergesprungen?

In der DAZN-Doku Being Mario Götze sprach Ann-Kathrin über den Beginn ihrer Beziehung. Abgesehen vom Aussehen konnte Mario mit seinem Wesen punkten. "Ich mag’s halt, wenn Leute sich an den Tisch setzen und nicht direkt die Lautesten am Tisch sind, sondern: Wenn er was sagt, hat er was Intelligentes gesagt, was Witziges gesagt", schwärmte die 28-Jährige. Der Designerin hätten vor allem die Aura und die Persönlichkeit des heutigen Borussia Dortmund-Stars gefallen.

Der WM-Held von 2014 sei einfach ganz anders als viele seiner eher extrovertierten Kollegen. Nur an seiner Art zu gehen, erkenne man, dass Mario ein Kicker ist: "Sonst würde ich halt einfach nicht denken, dass er ein typischer Fußballer ist. Weil er einfach sehr belesen und sehr reif ist." Mit seinem Feinsinn konnte Mario offensichtlich überzeugen, denn vor ihrem ersten Treffen hatte Ann-Kathrin kaum Interesse an der Sportart.

Instagram / annkathrinvida Ann-Kathrin Brömmel, Influencerin und Model

Anzeige

Instagram / annkathrinvida Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze

Anzeige

A Fraioli / Splash News Mario Götze, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de