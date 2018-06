Sie war wohl nie ein großer Fan der beiden! Evelyn Burdecki hatte sich bereits nach dem Finale der Der Bachelor-Staffel von 2017 über die letzte Rose von Sebastian Pannek (31) für Clea-Lacy Juhn (27) gewundert. Da scheint es sie nicht traurig zu stimmen, dass das Liebespaar nun beinahe anderthalb Jahre später seine Trennung bekannt gab. Doch stichelt die einstige Bewerberin auf den Junggesellen jetzt sogar gegen die beiden frisch Getrennten?

Mittlerweile hat die Düsseldorferin ihr Liebesglück bei einem Ableger der Kuppelshow gefunden. Bei Bachelor in Paradise verliebte sie sich in den charmanten Domenico De Cicco, sogar von heiraten war bereits die Rede. Jetzt gibt sie sich jedoch nachdenklich: "Nach diesen schockierenden Neuigkeiten warten wir doch lieber mit der Hochzeit in Las Vegas", schrieb die Blondine in ihrer Instagram-Story. Ob das wohl ein Seitenhieb auf Basti und Clea ist? Schließlich deutete der einstige Rosenkavalier Ende des vergangenen Jahres selbst an, seine Liebste in der amerikanischen Kasinostadt ehelichen zu wollen.

Unwahrscheinlich scheint jedoch, dass Evelyn sich tatsächlich durch das Ende der "Bachelor"-Beziehung von ihren eigenen Zukunftsplänen abhalten lässt. Schließlich erklärte sie erst kürzlich, dass sie ihren Partner häufiger bei sich haben möchte. Weil Domenico jedoch gute drei Autostunden entfernt von ihr lebt, sei die Sehnsucht oft sehr groß.

Instagram / clea_lacy Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn beim Coachella Festival 2018

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

