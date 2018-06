Seit Bachelor in Paradise sind Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco fast unzertrennlich und haben schon große Pläne. Es gibt nur ein Problem: Die Blondine lebt in Düsseldorf und der Vollblut-Italiener im hessischen Linsengericht. Rund drei Autostunden trennen das frisch verliebte Paar, so dass Evelyn ihren neuen Freund hin und wieder vermisst. "Das ist halt so, wenn man nicht in der gleichen Stadt wohnt, dann kann man halt nicht jeden Tag miteinander sein und ich respektiere das ja auch", erklärte sie jetzt in ihrer Instagram-Story.



