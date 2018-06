Sie sind das Bachelor in Paradise-Traumpaar! Die beiden Kuppelshow-Teilnehmer Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco nahmen bereits in der ersten Folge Kontakt zueinander auf und kamen sich im Laufe des TV-Reality-Formats immer näher. Da war ihre Entscheidung im BiP-Finale nur folgerichtig: Beide sagten "Ja" zu einer gemeinsamen Beziehung – und die hält nun, auch nach Ende der Dreharbeiten, weiter an. Evelyn und Domenico sind sogar so verliebt, dass sie über eine Hochzeit nachdenken.

In einem Interview mit RTL sprachen die beiden Turteltauben über ihre großen Pläne, wobei vor allem Evelyn schon sehr konkrete Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft mit ihrem Schatz hat. "Also wir wollen auf jeden Fall ein Haus, Kind, heiraten und verloben. (...) Ich habe ja schon gesagt, wir würden am liebsten in Las Vegas oder so heiraten, weil da geht es schnell und man ist direkt verheiratet", plauderte die Blondine aus. Wie schnell es mit der Trauung tatsächlich gehen könnte, verriet die Düsseldorferin in dem Gespräch allerdings nicht.

Schon vor dem großen Finale zeichnete sich ab, dass Evelyn und Domenico auch nach der Show auf Ko Samui ein Paar bleiben würden. So wurden die beiden beispielsweise während der BiP-Ausstrahlung heftig turtelnd in Köln gesichtet. In einem kurzen Clip, der Promiflash vorliegt, umarmten sich die Liebenden dabei ganz innig.

Instagram / evelyn_burdecki Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki

Anzeige

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Promiflash Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de