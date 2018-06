Bei Bachelor in Paradise hatte es zwischen Johannes Haller und Yeliz Koc (24) noch nicht geknistert – jedenfalls nicht vor laufenden TV-Kameras. Denn der sympathische Blondschopf und die hübsche Deutsch-Türkin zeigten sich nach Ende der Dreharbeiten immer wieder auf Social Media verturtelt, wurden sogar heiß knutschend in St. Tropez gesichtet. Eine offizielle Bestätigung ihrer Liebelei blieb jedoch aus – bis jetzt!

Endlich bringen sie Licht ins Dunkel: Johannes und Yeliz sind ein Paar! Via Instagram gaben die beiden bekannt, dass es mehr als nur gefunkt hat: "Wir haben uns einfach verliebt", freut sich der Segelfan. "Wir sind überglücklich. Ich hoffe auf euer Verständnis, dass wir uns so lange Zeit gelassen haben. Yeliz und ich wollten einfach erst einmal für uns wissen, ob das alles Bestand hat und es wirklich das ist, was wir wollen", erklärte er weiter – ganz offensichtlich war es das, was die zwei sehnsüchtig gesucht und nun gefunden haben.

Und auch Yeliz verkündet das Happy End ihrer Lovestory: "Wir haben abseits der Kameras sehr viel Zeit zusammen verbracht, um uns besser kennenzulernen. Nach all dieser Zeit können wir nun sagen, dass wir zusammen sind", schreibt die 24-Jährige und scheint deutlich erleichtert zu sein, dass sie das romantische Geheimnis nun nicht mehr für sich behalten muss.

Promiflash Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc in Monaco

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

