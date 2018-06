Mario Götze (26) steht voll und ganz hinter seiner Liebsten! Ann-Kathrin Brömmel (28) ist bei Weitem nicht nur Spielerfrau. Schon seit Jahren ist die Schönheit als erfolgreiches Bikini- und Dessous-Model tätig – versuchte sich erst neulich auch selbst als Bademoden-Designerin. Jetzt spricht Ehemann Mario über die Tätigkeit seiner Liebsten – und der hat mit dem freizügigen Beruf von Ann-Kathrin absolut kein Problem.

In der DAZN-Doku Being Mario Götze plauderten der Fußballstar und seine Herzdame viel über ihr Privatleben. Auch Ann-Kathrins Job stand dabei im Vordergrund. Mario verriet, es gelassen zu sehen, dass seine Frau hin und wieder mal mehr Haut preisgeben muss. Das war aber nicht immer so, wie er im Interview erzählte: "Also klar ist es so: Wir haben auch eine Entwicklung genommen über die Jahre. Also am Anfang war es natürlich noch so ein bisschen: 'Bist du dir sicher? Muss das jetzt sein?'" Mittlerweile sei das Modeln aber kein Diskussionsthema mehr: "Ich respektiere total, was sie macht und habe da auch zu hundert Prozent Vertrauen zu ihr und finde es einfach gut, dass wir uns über diese Themen dann austauschen können!"

Etwas, das vor allem auch Ann-Kathrin enorm erleichtert: "Ich bin froh, weil sonst hätte es mich in meinem Beruf sehr eingeschränkt, weil ich nun mal in der Sparte Unterwäsche und Bikini schon immer arbeite", kommentierte sie die Einstellung ihrer besseren Hälfte.

Brian Dowling / Getty Images Ann-Kathrin Brömmel in Berlin

Instagram / annkathrinvida Ann-Kathrin Brömmel, Model

Instagram / annkathrin_vida Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel

