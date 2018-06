Die Trennungs-Nachricht von Reality-Star Clea-Lacy Juhn (27) und Ex-Bachelor Sebastian Pannek (31) ist erst wenige Stunden alt – und schon bekommt der einstige Rosenkavalier ein neues, brandheißes Liebesangebot. Viola Kraus (27), die schon 2017 in der Bachelor-Sendung um Sebastians Herz kämpfte, zeigt nun offensiv Interesse an dem Male-Model. Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin ist einem Date mit dem Neu-Single offenbar nicht abgeneigt!

Heute Morgen gaben Clea-Lacy und Sebastian ihr Beziehungs-Aus bekannt. Die zwei hatten sich in der Bachelor-Staffel von 2017 ineinander verliebt. Auch Viola bändelte damals mit dem Fußball-Fan an und belegte in der Sendung den dritten Platz im Rennen um Bastis Zuneigung. Auf Instagram richtete die hübsche Brünette, die vor Kurzem noch an der TV-Kuppelshow Bachelor in Paradise teilgenommen hatte, klare Worte an ihren einstigen Schwarm: "Sebastian, du weißt doch noch, wo ich in München wohne. Und meine Nummer hast du ja sowieso."

Auch zur Trennung von Sebastian und Clea-Lacy äußerte sich Viola und konnte sich ein paar mehr oder weniger einfühlsame Zeilen nicht verkneifen: "Beinahe hätten wir alle geglaubt, dass aus einem Format wie dieser Sendung am Ende doch einmal die große Liebe entstehen kann. Aber auch die letzte Rose kann eben verwelken." Was haltet ihr von dem Statement der Reality-Lady? Stimmt ab!

WENN Viola Kraus beim LEA Award 2017 in Frankfurt

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek, Bachelor-Paar

Der Bachelor, RTL Viola Kraus und Bachelor Sebastian Pannek

