Sie ist wieder zurück! Am Montag musste Elena Miras einen Schockmoment verkraften: Bei der werdenden Mami setzten in der 34. Schwangerschaftswoche frühzeitige Wehen ein. Die einstige Love Island-Kandidatin bekam daraufhin von ihren Ärzten die strikte Anweisung, auf Stress zu verzichten und sich eine kleine Ruhepause zu gönnen. Elenas Konsequenz: Sie kündigte eine Social-Media-Auszeit an, bis sie sich wieder fit fühle. Jetzt geht es der Freundin von Reality-Darsteller Mike Heiter endlich besser – und auch ihre Web-Abstinenz hat ein Ende!

Dies teilte die Influencerin ihren Followern stolz auf ihrem Instagram-Channel mit – nach kurzer Funkstille will sie jetzt wieder Netz-Vollgas geben! "Ich melde mich zurück, uns geht es wieder gut. Wir haben uns erholt. Zum Glück haben die Wehen aufgehört und die Kleine bleibt noch ein wenig in meinem Bauch", schrieb Elena voller Erleichterung in ihrer Story. Allerdings habe sie noch mit Übelkeit zu kämpfen, die wohl bis zur Geburt andauern werde. Deshalb will sich der Reality-Star auch nicht mehr großartig anstrengen und den Alltag entspannt angehen.

Die Mum-to-be kann es kaum erwarten, ihren Spross in die Arme schließen zu können. Allzu lang muss sich Elena ohnehin nicht mehr gedulden: Sie ist derzeit in der 35. Schwangerschaftswoche und hat somit nur noch knapp fünf Wochen vor sich!

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Instagram / elena_miras Elena Miras, Teilnehmerin der ersten deutschen Staffel von "Love Island"

Instagram / elena_miras Elena Miras auf ihrer Baby-Party

