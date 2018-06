Große Sorge um Elena Miras! Die werdende Mama eines Baby-Girls befand sich gerade erst in der 33. Schwangerschaftswoche, als am Montag plötzlich vorzeitige Wehen einsetzten. Das teilte die Reality-Bekanntheit ihren beunruhigten Fans via Social Media mit. Auch sonst verwöhnt die Love Island-Gewinnerin ihre Follower mit stetigen Updates zu ihrer wachsenden Babykugel. Hat das jetzt etwa Ende? Die brünette Schweizerin kündigt eine Instagram-Auszeit an.

Turbulente Tage liegen hinter der Liebsten von "Love Island"-Kuppelkandidat Mike Heiter! Nach starken Unterleibsschmerzen, die als frühe Wehen identifiziert werden konnten, sitzt der Schock tief. Auf strikte Anweisung der Ärzte muss sich die Schwangere nun schonen und jeglichen Stress vermeiden. Ihren Instagram-Abonnenten teilt sie in ihrer Story mit, dass sie sich erst einmal aus den sozialen Netzwerken zurückziehen möchte. "Ich werde mir eine Auszeit nehmen und ein bisschen Ruhe haben. Ich werde mich, sobald ich wieder fit bin, melden. Ich hoffe, ihr habt alle Verständnis", lauteten Elenas Zeilen.

Ihre Bewunderer dürften dafür allemal Verständnis zeigen, immerhin waren die vergangenen Monate alles andere als einfach für das TV-Sternchen. Ende Mai kriselte es gewaltig mit ihrem Schatz und Baby-Daddy Mike. Glücklicherweise konnte sich das Kuppel-Couple wieder zusammenraufen.

Instagram / elena_miras Instagram-Story von Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter

