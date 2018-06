Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) hielten sich mit ihrer Romanze wahrlich nicht zurück. Nachdem das taufrische Couple seine Beziehung mit der Öffentlichkeit geteilt hatte, ging alles schneller, als ihre Fans gucken konnten: Liebes-Tattoos, gemeinsame Bude und ein Kniefall. Bisher bestätigten allerdings weder die Sängerin noch der "Saturday Night Live"-Star ihre Verlobung – bis jetzt! In einer Talkshow machte es der Comedian nun ganz offiziell.

"Du weißt schon, dass du dich nicht erst mit Ariana hättest verloben müssen, um in unsere Show zu kommen..." – The Tonight Show-Moderator Jimmy Fallon (43) fackelte nicht lange, nachdem es sich Pete in seinem Talkshow-Sessel gemütlich gemacht hatte. Die Reaktion des 24-Jährigen fiel mehr als entspannt aus: "Hab' ich aber gemacht", grinste er vielsagend ins Publikum, das direkt in Applaus ausbrach. Damit dürfte wohl klar sein: Pete und Ari wollen sich wirklich das Jawort geben.

Ein Handschlag unter Männern auf die Verlobung und Pete konnte seine Freude nicht mehr im Zaum halten: "Ich habe das Gefühl, als hätte ich einen Contest gewonnen." Was meint ihr – wann wird Ariana Details zum Antrag ihres Liebsten preisgeben? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Jamie McCarthy/Getty Images Jimmy Fallon 2013 in "Late Night with Jimmy Fallon"

Michael Loccisano / Getty Images Pete Davidson bei einer Gala in New York

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

