So feiert man eine Verlobung gebührend! Erst vor einigen Tagen hatten die süßen Gerüchte die Runde gemacht, Pete Davidson (24) habe um die Hand seiner Freundin Ariana Grande (24) angehalten. Obwohl die Turteltauben erst seit wenigen Wochen ein Paar sind, sollen sie es mit ihrer Liebe jetzt schon ernst meinen. Statt ein eindeutiges Statement zu den Spekulationen zu veröffentlichen, gönnen die Musikerin und der Moderator sich nun aber erst mal einen kleinen Urlaub – und jetteten ganz romantisch ins Disneyland!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte der einstige Disney-Star nun mehrere kurze Clips ihres Schatzes. Superhappy und aufgeregt sitzt Pete in einer Achterbahn und genießt die rasante Fahrt. Mit dem Satz "Wenn ich oben sitze", erlaubte Ariana sich zu einem Video des glücklichen TV-Stars zudem einen kleinen versauten Witz – den sie jedoch anschießend wieder löschte. Auch auf einem Account des Freizeitparks sind Aufnahmen des Couples zu erkennen, wie sie ganz verkuschelt in einem Waggon sitzen.

Nach den ersten Kniefall-Schlagzeilen hatte Ariana ein verdächtig bejahendes Statement gepostet. Auf Twitter schrieb die 24-Jährige: "Ich liebe dich… so sehr!" – und verdichtete damit die Gerüchte. Pete soll auf der Geburtstagsfeier des Schauspielers Robert Pattinson (32) um die Hand seiner Liebsten angehalten haben.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Frederick M. Brown / Getty Images Ariana Grande bei ihrer Ankunft bei den American Music Awards 2016 in Los Angeles

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

