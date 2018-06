Vor genau einem Jahr verlor Deutschland einen großen Musikstar: Gunter Gabriel starb am 22. Juni 2017 im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Treppensturzes. Zuletzt machte ein Skandal um seinen Nachlass Schlagzeilen, weil der Countrystar seiner Tochter rund 450.000 Euro Schulden hinterlassen hatte. Nicht die einzige Pleite in Gunters Leben: Er erlebte zahlreiche Höhepunkte in seiner Karriere, musste aber auch etliche Tiefpunkte verkraften!



