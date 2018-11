Sein Hausboot hat neue Besitzer! Im vergangenen Jahr starb Schlagersänger Gunter Gabriel (✝75) an den Folgen eines Treppensturzes und ließ nicht nur zwei trauernde Töchter zurück, sondern auch einen enormen Schuldenberg. Um sich aus der finanziellen Misere zu befreien, bot Gunters Tochter Yvonne Koch sein luxuriös ausgestattetes Hausboot "Magdeburg" Anfang Oktober zum Verkauf an. Jetzt haben sich zwei Abnehmer gefunden, die das schwimmende Zuhause erwarben!

Für rund 30.000 Euro wollte Gunters Tochter das ehemalige Arbeitsschiff an den Mann oder die Frau bringen, um damit einen Teil der an sie vererbten Schulden abzutragen. Wie Yvonne am Dienstag gegenüber stern verriet, würde es sich bei den neuen Hausboot-Besitzern um den Musiker Olli Schulz und den YouTuber Fynn Kliemann handeln. Sie sei überglücklich, endlich passende Interessenten für das schwimmende Gefährt gefunden zu haben. Fynn meldete sich nach dem Kauf zu Wort und postete auf Instagram ein Foto von dem Boot. "Ahoi! Olli Schulz und ich habe das Hausboot von Gunter Gabriel zusammen gekauft, um in Hamburg einen Rückzugsort für Kreative zu schaffen. Mast- und Schotbruch – das wird ein wilder Ritt", kommentierte er den Schnappschuss.

Der gebürtige Niedersachse Fynn ist Webdesigner und Musiker und hat auf seinen

YouTube-Kanälen insgesamt rund 500.000 Abonnenten. Olli Schulz dürfte vielen aus der Late-Night-Show Circus Halligalli ein Begriff sein. Hier brachte er neben Klaas Heufer-Umlauf (35) und Joko Winterscheidt (39) die Zuschauer mit seinen Comedy-Auftritten zum Lachen. Aktuell ist der 45-Jährige in dem Podcast "Fest & Flauschig" an der Seite von Satiriker Jan Böhmermann (37) zu hören.

