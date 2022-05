Yvonne Gabriel fühlte sich ihrem Vater erst nach seinem Tod nahe. Gunter Gabriel war in Deutschland als Country- und Schlagersänger erfolgreich. Fans lieben seine Lieder wie "Hey Boss, ich brauch mehr Geld" oder "Intercity Linie Nr. 4". Am 22. Juni 2017 starb die Musiklegende an den Folgen eines Treppensturzes. Bis zuletzt lebte Gunter auf einem Hausboot im Harburger Hafen. Der 75-Jährige hinterließ vier Kinder. Eines davon ist Yvonne. Jetzt erzählte sie, wie sie erst nach dem Tod ihres Vaters zu ihm fand.

Eines steht für Yvonne fest: Die Kindheit mit Gunter als Vater war nicht immer leicht. "Es waren glückliche, aber auch viele schwierige Jahre. Ich habe meinen Vater gehasst, verflucht und geliebt", verriet die Sängerin im Bild-Interview. Der Entertainer legte zwar eine steile musikalische Karriere hin, hatte jedoch Schwierigkeiten im Privatleben. "Mit vier geschiedenen Ehen und vier Kindern konnte er sein persönliches Glück nie finden", weiß die 55-Jährige. Nach seinem Tod hinterließ der Country-Rocker seiner Familie fast eine halbe Million Schulden.

Yvonne schrieb eine Biografie und veröffentlichte Songs, "um seine Schulden zurückzahlen zu können". Doch dadurch sei sie ihrem verstorbenen Vater nähergekommen. "Ich habe ihn erst nach seinem Tod richtig lieben gelernt, als ich begriffen habe, was er als Kind alles für mich getan hat. Ich bin voller Dank und ich spüre dadurch seine Energie", erzählte Yvonne.

Getty Images Gunter Gabriel, Musiker

ActionPress Yvonne Gabriel auf dem Hausboot ihres Vaters Gunter Gabriel in Hamburg

United Archives GmbH / actionpress Gunter Gabriel im Jahr 1999

