Rapper Karim Kharbouch, besser bekannt als French Montana (33), stürmt seit Jahren die internationalen Charts! Sein Erfolg brachte dem Musiker nicht nur mehrere Goldene Schallplatten ein – auch eine stattliche Villa in Pompton Plains im US-Bundesstaat New Jersey darf der Ex von Khloe Kardashian sein Eigen nennen. Das 570 Quadratmeter große Anwesen scheint ihm mittlerweile allerdings zu klein zu werden: Jetzt möchte der 33-Jährige sein Haus für knapp 1,4 Millionen Dollar verkaufen!

Laut TMZ soll French Montanas Villa nicht nur über sechs Schlafzimmer und fünfeinhalb Badezimmer verfügen, auch ein privates Aufnahmestudio und eine eigene Bar dürfen im Haushalt des Rappers natürlich nicht fehlen. Neben einem riesigen Pool hat auch der Garten noch ein ganz besonderes Feature auf Lager: ein halbes Basketballfeld – schließlich ist der New Yorker ein bekennender Fan der Ballsportart. Er steht seit seiner Jugend nicht nur selbst auf dem Court, sondern wettet mit seinem Musikerkollege Drake (31) auch gerne mal auf das ein oder andere Spiel in der Profiliga. Als Preis für sein bisheriges Zuhause schwebt dem gebürtigen Marokkaner eine Summe von 1,4 Millionen Dollar vor – umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro.

Ob French bereits eine neue Bleibe im Auge hat, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll er schon im Jahr 2016 das frühere Haus von Sängerin Selena Gomez (25) in Kalifornien gekauft haben. Seither wird immer wieder spekuliert, ob sich der Rapper möglicherweise an der Westküste Amerikas niederlassen möchte.

Splash News French Montana und Ex Khloe Kardashian

Mike Windle / Staff / Getty Images French Montana beim GQ-Award 2016

Jesse Grant/Getty Images for WE Selena Gomez in Inglewood, Kalifornien

