Jetzt gibt es erste Details über das Aussehen von Motsis Mini-Me! Vor wenigen Wochen verkündete Profitänzerin Motsi Mabuse (37)in der TV-Show Let's Dance stolz ihre Schwangerschaft. Mittlerweile ist außerdem bekannt: Sie und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk erwarten ein kleines Mädchen! Ansonsten teilte die Tanzlehrerin nur wenige Infos über ihren Nachwuchs mit der Öffentlichkeit – jetzt legt sie allerdings nach: Die werdende Mami weiß schon, wie ihr noch ungeborener Sprössling aussehen wird!

Denn ein optisches Detail der Kleinen konnte die 37-Jährige auf den Ultraschallbildern bereits erkennen. So offenbarte sie in einem Inteview mit der Zeitschrift Gala scherzhaft: "Fest steht schon jetzt: Sie hat meine Nase und Evgenijs Ohren. Denn ich habe nicht so große Ohren." Auch wenn Motsi und ihr Liebster den Genpool nicht beeinflussen können – beim Namen ihrer Süßen haben sie freie Hand! Und die Bald-Eltern haben auch schon eine Idee, wie sie ihre jeweiligen Wurzeln im Vornamen ihres Kindes vereinen können: Sie wollen sowohl russische als auch südafrikanische Elemente einfließen lassen.

Motsi und Evgenji können es gar nicht mehr abwarten, ihren kleinen Hosenmatz endlich in den Armen zu halten. Doch neben der überschwänglichen Vorfreude, hat Mom-to-be Motsi auch schon etwas Bammel vor der Verantwortung. "Es ist ein neues Leben, das dann anfängt", verriet sie im Gespräch mit Das neue Blatt.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Riani Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse im Juli 2017

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Profitänzerin

Anzeige

Motsi oder Evgenij – wem wird der Spross ähnlicher sehen? Sicher Motsi! Bestimmt Evgenij! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de