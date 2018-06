Endlich gibt es neue Details zu Motsi Mabuses (37) Schwangerschaft! In der dritten Sendung der diesjährigen Let's Dance-Staffel hat die Jurorin die Zuschauer und ihre Kollegen gleichermaßen überrascht. In einem aufregenden Glitzerkleid verkündete sie ihre erste Schwangerschaft. Während sie sich in den darauffolgenden Wochen immer wieder in atemberaubenden Outfits präsentierte, bekam die Öffentlichkeit allerdings keine weiteren Infos zum Baby – bis jetzt! Motsi bricht ihr Schweigen!

Im Interview mit Gala konnte sie die süße Neuigkeit nicht mehr länger für sich behalten und verriet: "Es wird ein Mädchen." Außerdem sprach sie ganz offen darüber, wie sie sich als Schwangere fühlt und was sich bisher für sie verändert hat. Tatsächlich fühle sich die Beauty momentan nicht ganz so erotisch. Statt sich verrückt zu machen, habe Motsi vor, das Ganze pragmatisch zu sehen: "Irgendwann aber hatte ich für mich beschlossen: Hier wächst ein Baby! Und dann konnte ich mit meiner Figur gut umgehen. Es sind bislang sechs Kilo, die ich zugenommen habe."

Doch Motsi macht sich nicht nur Gedanken um ihren Body. In ihrer bereits fortgeschrittenen Schwangerschaft denke sie mittlerweile auch explizit über die Geburt nach. Bei der wolle ihr Mann Evgenij Voznyuk auf jeden Fall dabei sein. Für seine Anwesenheit im Kreißsaal hat Motsi allerdings eine Bedingung: "Ich habe ihm aber gesagt, dass er keinen Schritt Richtung meiner Füße machen darf. Er muss brav an meinem Kopf sitzen."

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Motsi Mabuse bei "Let's Dance"

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk

