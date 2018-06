Er hatte offenbar ein bittersüßes Geheimnis! Am Montag wurde XXXTentacion (✝20) auf grausame Weise aus seinem viel zu jungen Leben gerissen. Der US-Rapper wurde am helllichten Tag in Miami von maskierten Männern angeschossen und verstarb nur wenig später im Krankenhaus. Der Schmerz über den Verlust ihres Sohnes sitzt vor allem bei der Mutter des Opfers tief. Mit einem überraschenden Ultraschallbild sorgt sie jetzt für mächtig Gänsehaut: XXXTentacion hat offenbar noch vor seinem Tod ein Baby gezeugt.

Die Tragödie spitzt sich immer weiter zu. Für den Künstler, der mit richtigem Namen Jahseh Dwayne Onfroy hieß, nahm das Leben im Alter von 20 Jahren ein viel zu frühes Ende. Für ein neues Leben scheint er aber noch gesorgt zu haben: Er wäre Vater geworden. Das verriet seine Mom jetzt via Social Media. Auf Instagram postete sie ein Ultraschallbild, das sie lediglich mit den Zeilen "Er hat uns ein Geschenk hinterlassen" kommentierte. Wer die Mutter des Nachwuchses ist, sei laut TMZ nicht bekannt. Es handle sich aber nicht um seine Ex-Freundin Geneva Ayala, die den "Sad"-Star wegen körperlicher Misshandlung beschuldigt hatte.

Am Donnerstag konnte einer der beiden mutmaßlichen Täter festgenommen werden. Die Polizei hatte ihn auf der Interstate geschnappt. Ob mit Dedrick Williams aber der Richtige an den Pranger gestellt wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen jedoch weiter auf Hochtouren – immerhin haben die Verbrecher nicht nur ein Leben auf dem Gewissen, sondern verwehrten auch einem neuen den Papa.

Instagram / cleo_ohsojazzy Ultraschallbild von XXXTentacions Nachwuchs?

Instagram / cleo_ohsojazzy XXXTentacion, US-Rapper

Splash News Dedrick Williams, einer der mutmaßlichen Mörder von XXXTentacion



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de