XXXTentacion (✝20) und Lil Peep (✝21) sollen bei einem ihrer Songs abgekupfert haben. Die beiden Rapper sind bereits seit einigen Jahren tot. Lil Peep starb 2017 an einem Drogencocktail. XXXTentacion ist ein Jahr später erschossen worden. Nach ihrem viel zu frühen Tod wurde jeweils noch Musik der beiden posthum veröffentlicht – unter anderem auch ihr gemeinsamer Erfolgs-Track "Falling Down". Für diese Kollaboration werden die beiden nun allerdings verklagt.

Wie TMZ berichtet, behauptet der Musiker Richard Jaden Hoff – auch bekannt als K.R.i.O. – dass "Falling Down" ein Gitarrenriff enthält, das aus seinem Lied "Under My Breath" entnommen wurde. Für dieses Sample habe er aber nie seine Erlaubnis gegeben. Das Gitarrenriff sei von den beiden Musikern zwar etwas abgeändert worden, im Grunde sei es aber immer noch dasselbe. Richard hat deshalb nun Klage wegen Urheberrechtsverletzung gegen Lil Peep, XXXTentacion sowie Columbia Records und Sony Entertainment eingereicht.

Aber ist an den Anschuldigungen wirklich etwas dran? Der zeitliche Ablauf wirft jedenfalls einige Fragen auf. Der Song "Under My Breath" wurde nämlich erst im Juni 2018 veröffentlicht, bloß fünf Tage vor XXXTentacions Tod. Lil Peep war zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Monate tot.

Anzeige

Miami Herald / Zuma Press / ActionPress XXXTentacion beim Rolling Loud Festival, 2017

Anzeige

Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock/ActionPress Lil Peep bei der Paris Fashion Week, 2017

Anzeige

Getty Images XXXTentacion bei den BET Hip Hop Awards, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de