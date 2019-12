XXXTentacion (✝20) bleibt unvergessen! Im Juni letzten Jahres wurde der Rapper Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls in Florida und kam dabei ums Leben: Nachdem der Musiker einen Motorradhandel verließ, wurde er erschossen. Über ein Jahr nach seinem tragischen Tod lässt ihn nun seine Musik weiterleben: Am vergangenen Donnerstag wurde posthum in Miami ein komplettes Album mit bisher unbekannten Hits des "Moonlight"-Interpreten veröffentlicht – darunter auch zahlreiche Lieder in Zusammenarbeit mit bekannten Größen des Musikgeschäfts!

Für diesen Anlass zelteten die Fans des verstorbenen Künstlers laut Fox News sogar stundenlang in der Kälte: Pünktlich um Mitternacht wurde die Playlist des neuen "Bad Vibes Forever"-Albums mit emotionalen Bild-Aufnahmen des Rappers auf einer Leinwand abgespielt. Unter den 25 Singles sind auch gemeinsame Songs mit berühmten Musiker-Kollegen wie Lil Wayne (37), Tory Lanez und Joey Badass (24). Neben den prominenten Gästen wie Star-DJ Diplo (41), die der Album-Präsentation beiwohnten, war auch X's Mutter Cleopatra Bernard am Abend anwesend und umarmte ihre Liebsten zu den Klängen ihres verstorbenen Sohnes.

Im Vorfeld der Album-Veröffentlichung konnten sich die Anhänger auf einem Anwesen in Wynwood eine Ausstellung mit Erinnerungsstücken des amerikanischen Stimmwunders anschauen: Darunter befanden sich handgeschriebene Notizen, Familienfotos und sogar das Auto, indem der 20-Jährige zuletzt lebend gesehen wurde. Das am 6. Dezember erschienene Album ist das bereits zweite Werk des Rappers, das posthum erscheint: Vor genau einem Jahr erschien mit "Skins" das erste Album nach dem Tod des Musikers.

Instagram / cleo_ohsojazzy XXXTentacion, Rapper

Getty Images Lil Wayne im Mai 2019

Splash News Cleopatra Bernard im Dezember 2018

