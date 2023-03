Mord an XXXTentacion: Drei Verdächtige stehen vor Gericht

Neue Entwicklung im Mordfall von XXXTentacion (✝20)! Zu Lebzeiten war er in der Rap-Szene ein erfolgreicher Musiker. Doch im Juni 2018 machten traurige Schlagzeilen die Runde: Mit gerade einmal 20 Jahren kam der Rapper bei einer Schießerei in Florida ums Leben. Die Täter wurden bis dato nicht zur Verantwortung gezogen. Das scheint sich nun aber zu ändern: Drei Männer wurden jetzt für den Mord an XXXTentacion angeklagt!

Das berichtet jetzt People: Nach einer einwöchigen Beratung wurden die drei Männer für schuldig gesprochen, die Tötung des "Look at Me!"-Interprets während eines Raubüberfalls inszeniert zu haben. XXXTentacion soll damals versucht haben, ein Motorsportgeschäft verlassen, als sein BMW von einem SUV blockiert wurde. Einer der Männer gab den Schuss ab, der XXXTentacion tötete, während ein Weiterer der andere Schütze war, so die Staatsanwaltschaft. Der Dritte, der den Mord offenbar organisierte, fuhr den Fluchtwagen.

Zu den Beweisen gehörten Überwachungsaufnahmen des Ladens, auf denen zwei Männer zu sehen waren, die offenbar XXXTentacion beobachteten. Aber auch Mobilfunkdaten sollen ihren Standort und die Nutzung des Geländewagens bestätigen, während Videoaufnahmen zeigen, wie die Männer kurz nach dem Mord mit dem Bargeld prahlen. Im April sollen die Männer verurteilt werden. Ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe.

Getty Images XXXTentacion, US-Rapper

Getty Images XXXTentacion bei den BET Hip Hop Awards, 2017

Getty Images XXXTentacion, US-Rapper

