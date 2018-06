Am Montagmorgen zogen schockierende Neuigkeiten um die Welt: Jahseh Dwayne Onfroy alias XXXTentacion (✝20) wurde in Miami von zwei Unbekannten auf offener Straße erschossen. Mehreren Augenzeugenberichten zufolge seien daraufhin zwei Männer mit Kapuzen und Masken in einem dunklen SUV vom Tatort geflohen. Warum es zu der grausamen Tat kam, ist bisher noch unklar. Jedoch scheint nun einer der beiden mutmaßlichen Täter gefasst zu sein!

Wie TMZ berichtete, kam es nun zu einer Festnahme im Fall XXXTentacion. Am Mittwochabend soll in Florida der 22-jährige Dedrick D. Williams verhaftet worden sein, dem nun Mord ersten Grades zur Last gelegt wird. Die Mutter des erschossenen Rappers soll diese Neuigkeit bei einer Gedenkversammlung mit Freunden und Fans des Verstorbenen geteilt haben. Wie ein Anwesender anmerkte, habe es kurz zuvor eine Verfolgungsjagd auf einem nahe gelegenen Highway gegeben, weshalb vermutet wird, dass Dedrick dabei gefasst wurde.

Der 22-Jährige musste sich bereits für mehrere Verbrechen verantworten. Unter anderem wurde er sowohl für Drogen- als auch Waffenbesitz, häusliche Gewalt, schwere Körperverletzung mit einer Feuerwaffe sowie schweren Diebstahl belangt. Da er zudem Bewährungsauflagen missachtet haben soll, hat er angeblich nun keine Möglichkeit, auf Kaution freigelassen zu werden.

Splash News Mugshot von XXXTentacion

Instagram / xxxtentacion Rapper XXXTentacion

AM / Splash News Polizeiwagen vor dem Todesort von XXXTentacion



