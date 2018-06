Das Rätsel ist gelöst! Vor ein paar Tagen sorgte Cathy Hummels (30) für ordentlich Verwirrung. Nach dem ersten verlorenen WM-Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko reiste die Frau von Mats Hummels (29) ab. Vom russischen Moskau ging es mit Söhnchen Ludwig zurück ins heimische München. Mit fehlender Mitfieber-Motivation hatte das aber nicht zu tun: Cathy verriet jetzt, dass sie selbst berufliche Verpflichtungen in Deutschland hat!

Ein Blick auf ihren Instagram-Account bringt die Auflösung: Cathys letzte Posts drehen sich rund um ihre neue Schuhkollektion, die sie am Donnerstag in München im Kennel & Schmenger-Store natürlich höchstpersönlich launchte. "Wir sind nicht nur alle im WM-Fieber, sondern auch im Hummel-Schuhfieber, oder?", fragte Cathy unter dem Eventankündigungs-Post. Gemeinsam mit der Marke entwarf die Moderatorin nämlich zahlreiche sommerliche Treter, die man auf ihrem Profil und in ihrer Insta-Story nur zu gut betrachten konnte.

Da wird Mats ihr das Fehlen bei den kommenden Matches wohl mit Sicherheit verzeihen! Denn Cathy gehörte ohnehin schon immer zu den Kicker-Ehefrauen, die sich nicht über ihren Mann definieren wollen. Die 30-Jährige zählt mittlerweile zu den erfolgreichen Influencerinnen in Deutschland und machte sich auch als Designerin bereits einen Namen.

Instagram / catherinyyy Mats Hummels und seine Ehefrau Cathy

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de