Ein Apfel am Tag soll bekanntlich den Arzt fernhalten – Anna Krafts (32) Heißhungerattacken auf das Obst waren dagegen offenbar etwas zu viel des Guten! Im März gaben die ZDF-Moderatorin und ihr Partner Wolff-Christoph Fuss bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. Im Promiflash-Interview verrät die Sportexpertin, wie sie ihre erste Schwangerschaft bisher erlebt hat. Achtung, jetzt wird es ganz schön süß!

Bei der Fashion-Show von Ernsting's Family in Hamburg plauderte die Blondine jetzt aus dem Schwangernähkästchen. An zwei Leckereien konnte die Bald-Mama in den ersten Monaten einfach nicht vorbeigehen. "Äpfel. Diese ganz süßen Pink Lady-Äpfel konnte ich essen, bis ich fast überall Ausschlag im Gesicht hatte von dieser Fruktose. War nicht so richtig cool", erinnerte sich die Fernsehbekanntheit an ihre Gelüste.

Außerdem hoch auf der Schlemmerliste: Dickmann's Schoko-Schaumküsse. Annas Liebster habe dabei immer sichergestellt, dass beide Naschereien vorrätig im Haus waren. "Ich glaube, der hatte eher Angst, dass ich so eine Zicke oder Furie werde", lachte Anna über den Lebensmittel-Kaufrausch des Sky-Kommentators.

