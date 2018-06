Schon bald heißt es bei Jörn Schlönvoigt (31) und Hanna Weig "Ja, ich will!" – und besonders der Bräutigam sehnt sich nach dem großen Tag! Ende Juli wollen der GZSZ-Star und seine Liebste endlich vor den Traualtar treten. Aktuell sind die Eltern der kleinen Delia mit den letzten Vorbereitungen für die Märchenhochzeit beschäftigt: Anzug aussuchen, Frisuren vorbereiten und, und, und. In der Regel versetzen diese finalen Planungen vor allem die Braut in große Aufruhr. Nicht jedoch bei den Schlönvoigt-Weigs: Jörn ist voller Vorfreude auf die Eheschließung!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Soap-Hottie jetzt einen Schnappschuss des großen Brautmoden-Shootings, dass er vor einigen Wochen mit Hanna gemacht hatte. Dazu textete der Blondschopf glücklich: "Noch fünf Wochen bis zu unserer Hochzeit. Ich kann es nicht mehr erwarten!" Mit der niedlichen Aufregung des Seriendarstellers fiebern auch seine Fans mit: "Ich freue mich so!" und "Bombiges Bild", kommentieren sie das Foto.

Auch Jörns zukünftige Ehefrau dürfte spätestens seit vergangener Woche in totaler Jawort-Laune sein: Gemeinsam mit ihren besten Freundinnen hat Hanna schon ihren Junggesellinnenabschied mit einem Wellness-Tag gefeiert.

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna Weig, Delia und Jörn Schlönvoigt

H&M Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

Instagram / hannaweig Hanna Weig und ihre Freundinnen bei ihrem Junggesellinenabschied

