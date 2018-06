Die YouTuberin Paola Maria verkündete Ende Juni ganz stolz: Sie und ihr Ehemann Sascha Koslowski erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! Dabei hat die Influencerin noch gar nicht so früh mit dem Kindersegen gerechnet. Im Promiflash-Interview betonte sie nämlich vor einem Jahr, dass sie sich so kurz nach ihrer Hochzeit nicht direkt um die Nachwuchsplanung kümmert: "So was Kinder angeht, da haben wir jetzt gar nichts. Wenn es irgendwann, hoffentlich so in vier Jahren, wenn überhaupt, passieren sollte, dann passiert es. Dann ist es auch schön!"



