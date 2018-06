Damit hat "Exclusiv"-Moderatorin Bella Lesnik in der vergangenen Woche für eine riesige Überraschung gesorgt! Sie liebt das Transgender-Model Jill Deimel. Seit drei Monaten ist das TV-Gesicht mit dem Mentalcoach glücklich. In einer TV-Doku hat die 36-Jährige ihn das erste Mal gesehen. Das Kennenlernen hat Bella dann selbst im Netz initiiert, wie sie im Gala-Interview verriet: "Jill hat mich von der ersten Sekunde an fasziniert… Noch am selben Abend habe ich mir seinen Instagram-Account genauer angeschaut und versah so ziemlich jedes seiner Fotos mit einem ‘Gefällt mir’." Drei Wochen später meldete sich Jill tatsächlich bei ihr.



