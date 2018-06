Am Sonntag fand in New York City die Gay Pride Parade statt. Üblicherweise versammeln sich zu diesem Event auch stets einige Promis in der Stadt – so auch dieses Mal wieder: Während Heidi Klum (45) mit Tochter Lou Sulola als Zaungast am Rande der Parade stand, lief Sex and the City-Star Cynthia Nixon (52), die selbst seit 2012 mit einer Frau verheiratet ist, ganz vorne mit. Auch für Victoria's Secret-Model Josephine Skriver (25) war die Unterstützung der LGBTQ-Community wohl eine Herzensangelegenheit: Sie ist die Tochter einer lesbischen Mutter und eines schwulen Vaters und wurde durch eine künstliche Befruchtung gezeugt. Das Model wünscht sich, dass solche Familienkonstellationen in Zukunft zur Normalität gehören.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de