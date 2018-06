Im Dezember des vergangenen Jahres erschien die erste Staffel der deutschen Serie Dark auf Netflix. Nun soll die international gefeierte Show um das Verschwinden zweier Kinder in die nächste Runde gehen. Die neue Staffel soll nun sogar einen Ex-Dschungelcamper in ihre Geschichte integrieren. Winfried Glatzeder (73) wird in der Serie nun nämlich die ältere Version von Ulrich-Darsteller Oliver Masucci (49) spielen.

In Berlin und Amsterdam sollen laut Bild heute die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Erfolgsserie "Dark" beginnen. Mit seiner Rolle als Polizist Ulrich Nielsen könnte Winfried nach seiner längeren TV-Flaute endlich wieder richtig durchstarten. Im Dschungelcamp 2014 hatte sich der 73-Jährige als dauerwütender Kandidat gezeigt, der ständig mit Model Larissa Marolt (25) aneinandergerasselt war. Seine neue Rolle könnte den "Die Legende von Paul und Paula"-Star nun bei internationalem Publikum ziemlich beliebt machen.

Doch Winfried soll nicht der einzige prominente Neuzugang der Serie sein. Neben "Inglourious Basterds"-Schauspieler Sylvester Groth soll auch Tatort-Star Sandra Borgmann eine Rolle in der neuen Staffel bekommen. Zwar wurde noch kein Ausstrahlungsdatum bekannt gegeben, Vermutungen zufolge dürfen wir uns aber vielleicht schon im Dezember über eine Fortsetzung von "Dark" freuen.

Julia Terjung / Netflix Louis Hofmann in "Dark"

Anzeige

RTL / Stefan Menne Dschungelcamp 2014: Winfried Glatzeder

Anzeige

Stefan Erhard / Netflix Jördis Triebel und Oliver Masucci in "Dark"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de