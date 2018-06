Für Ekaterina Leonova (31) ist 2018 bisher ein besonders gutes Jahr! Die Profitänzerin konnte nicht nur gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Ingolf Lück (60) bei der diesjährigen Staffel Let's Dance den Sieg nach Hause holen – mit ihrer Titelverteidigung ging sie sogar in die Geschichte der Tanzshow ein! Doch auch im privaten Bereich läuft es bei der 31-Jährigen einfach rund. Die gebürtige Russin präsentiert nun ganz stolz ihr Uni-Abschlusszeugnis!

Bis vor Kurzem studierte Ekat noch BWL an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Doch die Zeiten des Büffelns sind nun endgültig vorbei. Auf Instagram postete die ausgebildete Tanzpädagogin jetzt ein Foto, auf dem sie ihr Master-Zeugnis in den Händen hält. "Unglaublich! Ich habe das wirklich geschafft!", kann sie ihren Erfolg selbst kaum fassen. Auch ihre Fans freuen sich mit Ekaterina und gratulieren ihr reihenweise in den Kommentaren.

Ob Ekat nun endlich eine richtige Abschlussfeier genießen kann? Die offizielle Examensfeier ihrer Universität fand nämlich am selben Abend wie das "Let's Dance"-Finale statt. Diese ließ sie ja offensichtlich sausen – wurde aber dafür auch mit dem Titel "Dancing Star 2018" belohnt!

Florian Ebener/Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Gewinner 2018

Anzeige

Instagram / ekatleonova Profitänzerin Ekaterina Leonova

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova im "Let's Dance"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de