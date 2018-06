Jeder soll an ihrem Glück teilhaben! Am vergangenen Donnerstag überraschte Rocco Stark (32) nach monatelanger Funkstille: Der Schauspieler und seine On-Off-Freundin Nathalie ließen sich in seiner Heimatstadt Boltenhagen trauen. Nach der Hochzeit im engsten Kreis meldete sich der 32-Jährige auch auf seinem Instagram-Account zurück, den die beiden nun unter dem Namen "Die Starks" gemeinsam führen. Neben dem ersten Foto als Frischvermählte liefern Rocco und Nathalie erste Einblicke in ihre Ehe. "Liebe meines Lebens", schwärmt der Ladenbesitzer von seiner Gattin und teilt das passende Video zu seiner Gefühlslage: Die neusten Aufnahmen zeigen die Turteltauben ganz verschmust im Bett.



