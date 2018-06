Süße Liebes-News von Victoria's Secret-Model Devon Windsor (24). Seit zwei Jahren ist die Beauty mit ihrem Freund Johnny Dex zusammen, postet immer wieder verliebte Couple-Pics. Und mit den neuesten Fotos bestätigt die Beauty nun die Verlobung mit ihrem Schatz. In einer romantischen Strandkulisse ist ihr Liebster vor ihr auf die Knie gefallen und hat ihr, die Fragen aller Fragen gestellt. Und die Braut in spe kann ihr Glück kaum fassen.

"Ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Ladys und Gentlemen, mein Verlobter", kommentiert Devon das Foto, der offenbar den Moment des Antrags festhält. Überwältigt und sichtlich gerührt hält die Blondine ihre Hände vors Gesicht, während ihr Zukünftiger mit dem Ring vor ihr kniet. Wenig später postet die Laufstegschönheit noch ein weiteres Bild, auf dem der Schriftzug "Heiratest du mich" in den Sand geschrieben ist. Dazu verfasst sie noch einmal ein paar emotionale Zeilen: "Das war der beste Tag meines Lebens und ich kann es kaum erwarten, den besten Menschen des Universums zu heiraten. Ich bin die glücklichste Frau der Welt."

Schon wenige Stunden nach der Verlobung präsentiert Devon in ihrer Instagram-Story auch schon den fetten Klunker, mit dem Johnny um ihre Hand angehalten hat. Eng an ihren Liebsten gekuschelt, legt sie ihre Hand auf dessen Brust, wobei das prunkvolle Schmuckstück unübersehbar in der Sonne funkelt.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Devon Windsor bei den CFDA Fashion Awards 2018

Instagram / devwindsor Model Devon Windsor mir ihrem Freund Johnny Dex

Instagram / devwindsor Devon Windsor präsentiert ihren Verlobungsring

