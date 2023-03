Schwangere Devon Windsor posiert nackig unter der Dusche

Devon Windsor (29) teilt intime Schwangerschaftsaufnahmen! Ende vergangenen Jahres hatte das Model tolle Neuigkeiten verkündet: Nach ihrer Tochter Enzo erwarten sie und ihr Ehemann Jonathan Barbara ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Ihre Follower erfreut die Blondine seither immer wieder mit coolen Bildern von Fotoshootings und privaten Schnappschüssen, auf denen sie ihren wachsenden Babybauch zur Schau stellt. Kurz bevor ihr Baby da ist, lässt sich Devon nun splitterfasernackt unter der Dusche ablichten.

Via Instagram teilt Devon am Montag einen intimen Schnappschuss. Darauf ist zu sehen, wie die US-amerikanische Beauty komplett nackig unter einer Outdoor-Dusche posiert. "Wenn ich dich großziehe, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich Gott bei der Erschaffung eines Wunders helfe. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen und uns bis dahin auszumalen, wer du einmal sein wirst", schwärmt sie unter der sexy Aufnahme. Dabei verrät Devon auch, dass ihr Baby in weniger als zwei Monaten auf die Welt kommen soll.

Dass Devon erneut schwanger ist, verkündete das einstige Victoria's Secret-Model mit einem niedlichen Pic, auf dem sie mit ihrer ersten Tochter posiert. Jemand wird hier eine große Schwester! Wir freuen uns riesig, bekannt geben zu können, dass wir im kommenden Jahr unser zweites Baby erwarten", freute sie sich im vergangenen November im Netz.

Instagram / devwindsor Devon Windsor und Johnny Dexter Barbara mit ihrer Tochter Enzo

Getty Images Devon Windsor, Model

Getty Images Devon Windsor im September 2022 in New York City

