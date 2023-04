Wie süß! Devon Windsor zeigt Verlauf ihrer Schwangerschaft

Bei Devon Windsor (29) kann es wohl jederzeit so weit sein. Das Model und sein Mann Johnny Dexter Barbara verkündeten im September 2021 eine freudige Nachricht: Ihre Tochter Enzo Elodi hat das Licht der Welt erblickt. Das Mädchen darf sich jetzt auf Unterstützung freuen, denn ihre Mama ist erneut schwanger. Lange muss sich die Familie aber offenbar nicht mehr gedulden: Devon postete jetzt Bilder vom Verlauf ihrer Schwangerschaft.

Auf Instagram teilte die Beauty mehrere Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die sie in Unterwäsche zeigen. Damit ihr Babybauch besonders gut zur Geltung kommt, hat sich die bald zweifache Mama von der Seite ablichten lassen. Mit den Aufnahmen will sie den Verlauf ihrer Schwangerschaft verdeutlichen, indem sie sich von Monat zu Monat an derselben Stelle hat fotografieren lassen. "Fast fertig gekocht", schrieb das Model zu den Fotos und machte damit deutlich, wie weit fortgeschritten sie mittlerweile in ihrer Schwangerschaft ist. Ein zusätzliches Video mit dem Kommentar "neun Monate" unterstreicht das noch einmal.

In den vergangenen Wochen hat Devon bewiesen, dass sie auch nicht davor zurückschreckt ihren Body nackt zu präsentieren. So hat sie sich während des Duschens ablichten lassen, wobei sie den Blick auf die Rundung an ihrer Körpermitte freigegeben hat. "Wenn ich dich großziehe, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich Gott bei der Erschaffung eines Wunders helfe. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", hatte sie der Geburt ihres Kindes entgegengefiebert.

Instagram / devwindsor Devon Windsor während ihrer Schwangerschaft

Instagram / devwindsor Devon Windsor am Anfang ihrer Schwangerschaft

Instagram / devwindsor Devon Windsor im März 2023

