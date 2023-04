Hochschwangere Devon Windsor posiert in einem knappen Bikini

Devon Windsor (29) ist bereit für den Strand! Das Model könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Mit ihrem Ehemann Jonathan Barbara erwartet die US-Amerikanerin ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Die tollen Neuigkeiten hatte die Beauty ihren Fans Ende vergangenen Jahres verkündet. Seitdem teilt die Blondine gerne Schnappschüsse aus ihrem Alltag. So auch jetzt: In einem Bikini setzt Devon ihre Kugel gekonnt in Szene.

In ihrer Instagram-Story gab die 29-Jährige erneut Einblicke in ihre Schwangerschaft und zeigte sich dabei selbstbewusst in ihrem Strandoutfit: In dem Clip posierte Devon in einem weißen Bikini und einem dazu passenden luftigen Strandkleid. Stolz zeigte die Mutter einer Tochter ihren Babybauch und ihren durchtrainierten Körper.

Devon zeigt sich ihrer Community gerne in intimen Momenten. Vor wenigen Wochen hatte sie via Instagram einen Schnappschuss veröffentlicht, auf dem sie nackig unter einer Outdoor-Dusche zu sehen war. Ihrem Baby widmete sie dabei emotionale Worte: "Wenn ich dich großziehe, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich Gott bei der Erschaffung eines Wunders helfe. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen und werden uns bis dahin ausmalen, wer du einmal sein wirst."

Anzeige

Instagram / devwindsor Devon Windsor im März 2023

Anzeige

Instagram / devwindsor Devon Windsor, Model

Anzeige

Instagram / devwindsor Devon Windsor, Model

Anzeige

Denkt ihr, dass Devon ihre Fans auch nach der Geburt auf dem Laufenden halten wird? Ja, bestimmt! Nee, das denke ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de