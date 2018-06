Die fiesen Worte über ihren Körper gehen nicht spurlos an Pia Riegel (22) vorbei – die diesjährige Germany's next Topmodel-Dritte ist tief getroffen! Vor knapp einer Woche wird die Blondine wegen eines Fotos auf Social Media zum Opfer eines Shitstorms. Ihre Fans halten die Münchnerin für zu dünn – galt sie in der Castingshow doch noch als eine der ansatzweise kurvigeren Kandidatinnen. Nun drückt die 22-Jährige ihre Gefühle über den "Mager"-Hate in ihrer Instagram-Story aus: "Es tut mir von ganzem Herzen leid, dass ihr enttäuscht von mir seid. Natürlich verletzt es mich!"



