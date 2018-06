Die Erfolgsserie Riverdale könnte bei den diesjährigen Teen Choice Awards wieder so richtig abräumen! 2017 gewann die beliebte Teenieshow bei dem Event bereits sieben Preise – das Highschooldrama kam bei den Fans anscheinend wirklich gut an! Auch dieses Jahr könnte die Netflix-Produktion wieder einen glorreichen Run haben: "Riverdale" wurde nun von der Jury der Teen Choice Awards für ganze sechs Kategorien nominiert!

Die Fans der Show können nun auf der Website der Teen Choice Awards für die "Riverdale"-Darsteller abstimmen: Das Traumpaar Lili Reinhart (21) und Cole Sprouse (25) wurde gleich für zwei Kategorien ausgewählt! Die zwei Hauptdarsteller könnten den Preis für den heißesten Filmkuss ("Liplock") und für das beliebteste Pärchen der Fans ("TV Ship") gewinnen. Auch Vanessa Morgan (26), die in der Show die coole Teenagerin Toni spielt, wurde für mehrere Auszeichnungen nominiert: Für die beste Szene, in der sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich zog ("Szene Stealer") und für den größten schauspielerischen Durchbruch in einer Serie ("Breakout TV Star").

Madelaine Petsch (23), die in "Riverdale" die roothaarige Beauty Cheryl Blossom spielt, wurde für ihren phänomenalen Wutausbruch in der zweiten Staffel für einen Preis ("Hissy Fit") ausgewählt. Das wäre für sie schon der zweite Gewinn dieses Jahr – sie ergatterte bei den MTV Movie & TV Awards in der vergangenen Woche bereits den Award für den besten "Scene Stealer"! Zu guter Letzt könnte Veronica Lodges (Camila Mendes, 23) Daddy Mark Consuelos den Pokal für den fiesesten Serienbösewicht ("TV Villian") abräumen.

Netflix Mediencenter Cole Sprouse als Jughead und Lili Reinhart als Betty in "Riverdale" Staffel 2

Netflix Mediencenter Vanessa Morgan als Toni in "Riverdale" Staffel 2

Netflix Mediencenter Madelaine Petsch als Cheryl Blossom in "Riverdale" Staffel 2

