Ron Jeremy (65) zählt zu den Top 50 der besten Pornostars aller Zeiten. Der heute 65-Jährige begann seine Karriere als seriöser Schauspieler – wechselte dann aber zügig in die Pornobranche. Dort beglückte er seine diversen Drehpartnerinnen in über 2000 erotischen Filmchen. Doch hat Ron, der als "The Hedgehog" bekannt ist, seinen Sextrieb zuletzt unangebracht ausgelebt? Der passionierte Schnauzbart-Träger ist wegen sexueller Belästigung angeklagt!

Eine Frau, die sich nur K.B. nennt, zeigte den Regisseur jetzt wegen angeblich mehrfacher Übergriffe im September 2017 an. Wie das Portal TMZ berichtete, soll es zu den Vorfällen gekommen sein, als das vermeintliche Opfer als Model bei einem Radio-Event arbeitete. Dort hatte die Frau ihre Zustimmung gegeben, dass Jeremy ihr den Ausschnitt signieren darf. Dieser soll ihr währenddessen jedoch das Shirt heruntergezogen und ihre Brüste begrapscht haben. Bei einem gemeinsamen Selfie kniff der Ex-Porno-Darsteller K.B. anscheinend außerdem in den Hintern und soll sie im Intimbereich unsittlich berührt haben. Laut den Gerichtsdokumenten habe Ron die Dame an dem Tag viermal attackiert.

Als sich K.B. kurz darauf der Situation entziehen wollte, soll der einstige Filmstar ihr erneut das Oberteil samt BH heruntergezogen und ihre Brüste berührt haben. Die Frau klagt nun auf Schadensersatz – sie sei nach den Angriffen an einer posttraumatischen Belastungsstörung erkrankt und habe eine Fehlgeburt erlitten. Anfang des Jahres wurde ihr erster Gerichtsantrag bei der Staatsanwaltschaft in Tacoma bereits abgelehnt, nun wird sie im zweiten Anlauf vor Gericht ziehen.

