Am vergangenen Mittwochabend war die Pleite der deutschen Nationalmannschaft besiegelt: Mit zwei Toren schossen die Südkoreaner die schwarz-rot-goldenen Kicker aus der WM. Nach der bitteren Niederlage kam in der Fangemeinde vermehrt die Frage nach der Zukunft des Trainerpostens auf – denn viele Zuschauer gaben Chefcoach Joachim Löw (58) die Schuld an dem Scheitern der Fußballer. Doch sollte der Schwarzwälder seinen Posten wirklich räumen? Die Promiflash-Leser sind geteilter Meinung: Knapp 45 Prozent (10.558 von gesamt 23.350 Votes) fordern den Rücktritt des 57-Jährigen. 55 Prozent hingegen (12.792 Votes) unterstützen Jogi – für sie war das gesamte Team schuld an dem historischen Exit.

