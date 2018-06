Im Sommerhaus der Stars knallt es dieses Jahr gewaltig! Am 9. Juli fällt der Startschuss für die dritte Staffel des TV-Feriencamps. Acht Promipaare werden sich dann wieder einen erbitterten Kampf um den Sieg der Show liefern. Und die ersten Trailer des Formats verraten bereits, dass dabei nicht nur die Kontrahenten heftig aneinandergeraten. Auch die Liebespaare selbst liegen sich in den Haaren: Micaela Schäfer (34) verdrückt sogar ein paar Tränen!

"Ich gebe hier mein Bestes", weint Micaela in einem RTL-Trailer im Interview. Ob ihr Liebster Felix Steiner wohl mit ihrer Leistung in den Challenges nicht zufrieden ist und damit diesen Tränenausbruch auslöst? Die beiden bleiben aber nicht das einzige Duo, das eine heftige Auseinandersetzung hat. Vor allem Daniela Karabas (40) scheint mit dem Verhalten ihres Ehemanns Jens Büchner (48) überhaupt nicht einverstanden zu sein: "Verdammt, seit Tagen quatscht du hier irgendeine Scheiße", stellt sie erbost fest. Auch die Beziehung von Bert Wollersheim (67) und Bobby Anne Baker wird offenbar auf eine harte Probe gestellt: "Du bist so scheiße", schnauzt er seine Partnerin vor laufenden Kameras an.

Doch in dem Ferienhaus herrscht nicht nur Zoff: In der Vorschau ist auch zu sehen, dass die ehemalige Love Island-Kandidatin Stephanie Schmitz und Mallorca-Bewohnerin Daniela leidenschaftlich miteinander knutschen. Den Zuschauer erwartet offenbar eine spannende Mischung aus guter Laune und handfestem Beef.

