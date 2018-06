Freudige News für alle Royal-Fans! Erst Mitte des Monats brachte Zara Phillips (37) ihr zweites Kind auf die Welt: Die Cousine von Prinz William (36) wurde wieder Mutter einer Tochter. Die leidenschaftliche Reiterin und ihr Mann Mike Tindall (39) machten es in den Tagen danach spannend: Wie würde ihr Sprössling wohl heißen? Dieses Geheimnis ist nun gelüftet: Offenbar enthält der Name ihres Töchterchens eine Hommage an die Königin!

Wie Daily Mail unter Berufung auf einen Sprecher der frischgebackenen Zweifach-Eltern berichtet, trägt der jüngste Nachwuchs einen Doppelnamen: Die Kleine heißt Lena Elizabeth. Gut möglich, dass Zara damit ihrer Großmutter einen Tribut zollen wollte. Queen Elizabeth II. (92) ist nun namentlich mit dem adligen Neuankömmling verbunden – und die kleine Lena ist nicht das erste Mitglied der Königsfamilie, das diese Besonderheit von seinen Eltern mit auf den Weg bekommen hat.

So trägt auch Prinz Williams Tochter Charlotte Elizabeth Diana (3) den Namen der Ur-Oma in ihrem Namen. Außerdem erinnerten ihr royaler Daddy und Mama Kate (36) mit dieser Wahl an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36). Wie gefällt euch der Name von Zara Phillips' Tochter? Stimmt in unserer Umfrage ab.

