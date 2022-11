So dramatisch war die Geburt von Mike und Zara Tindalls Sohn

Mike Tindall (44) plaudert aus dem Nähkästchen und verrät Details zur Geburt seines Sohnes! Im März 2021 hießen der Rugbyspieler und seine Frau Zara (41) ihren dritten Nachwuchs willkommen. Der kleine Lucas kam überraschend zu Hause zur Welt. Dabei durchlebte die Enkelin der Queen (✝96) solche Schmerzen, dass sie ihren Gatten beinahe erwürgt hätte, wie dieser berichtete. Mike erzählte nun sogar noch mehr von der dramatischen Entbindung.

Derzeit sitzt der 44-Jährige im UK-Dschungelcamp und plauderte dort mit seinen Kollegen Boy George (61) und Scarlette Douglas. "Lucas, der Dritte, war schnell", erinnerte er sich an die rasante Geburt seines jüngsten Kindes. Das Paar habe es noch nicht einmal mehr ins Krankenhaus geschafft. Als Zara aus der Badewanne gestiegen war, habe sie kaum mehr stehen können und gezittert. "Die Hebamme sagte: 'Sie schafft es nicht mehr ins Krankenhaus'", ließ Mike diesen Tag Revue passieren. Damit sie das Baby nicht auf dem Weg in die Klinik zur Welt bringen muss, hatte die Britin auf dem Badezimmerboden entbunden. Ihr Mann habe dafür sogar noch zwei Matten aus dem Fitnessstudio geholt.

Nach all den Turbulenzen können die Royals nun aber ihr Glück mit drei Kindern genießen. Ihre Töchter Mia Grace (8) und Lena Elizabeth (4) hatten sich total auf ihren kleinen Bruder gefreut, wie Mike in seinem Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" erzählt hatte. Letztere hatte Lucas sogar als "ihr Baby" bezeichnet. Als Zara ihn zur Welt gebracht hatte, waren die beiden aber nicht auf dem Anwesen der Familie.

Getty Images Mike Tindall im Oktober 2019 in Tokyo

Getty Images Zara und Mike Tindall im September 2022

Getty Images Mike Tindall und seine Tochter Mia, 2016

